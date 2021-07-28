Курс реабилитации после COVID-19 прошли более 400 югорчан

Порядка 400 югорчан прошли курс реабилитации после перенесённой коронавирусной инфекции в ОКБ Сургута. Об этом рассказали в пресс-центре медучреждения.
Курс реабилитации предназначен для граждан, переболевших COVID-19 в тяжёлой и средней формах. Отделение для восстановительного лечения рассчитано на 20 койко-мест. Во время самого пика эпидемиологической обстановки сотрудники медицинского учреждения трудились без отдыха.
На сегодняшний день лечение проходят 14 граждан. В него входит массаж, а также светолечение, магнитолазерная терапия и лечебная физкультура. Пациенты получают комплексный курс терапии.
Период пребывания у всех разный. На сроки влияют показания медицинских работников и состояние здоровья пациента.
Сургут, Александр Непомнящий
Сургут. Другие новости 28.07.21
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