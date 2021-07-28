Новый очаг COVID-19 зафиксирован в Нижневартовске

В Нижневартовске зафиксировали новый очаг коронавирусной инфекции. На этот раз он оформился в общежитии одного из предприятий. Часть людей поместили в городской обсерватор. На лечение в госпиталь отправили четверых.

Сейчас эпидемиологи устанавливают круг контактировавших с заболевшими. Сегодня под наблюдением взрослой поликлиники находится 1306 пациентов. COVID лабораторно подтвержден у 432 вартовчан. Чаще всего коронавирусной инфекцией болеют рабочие и служащие. По данным от регионального оперштаба за последние сутки Нижневартовск занимает второе место в регионе по суточному приросту больных COVID-19.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

Нижневартовск. Другие новости 28.07.21

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