За полгода камеры-треноги в Югре заработали на штрафах полмиллиарда рублей

В Югре камеры видеофиксации нарушений ПДД за зарегистрировали чуть менее 800 тысяч нарушений. В лидерах Сургут и Сургутский район. Нарушители заплатили штрафов на общую сумму 325 млн рублей, сообщили в УМВД России по ХМАО-Югре газете «Вестник Сургутского района». При этом неоплаченной осталась такая же внушительная сумма. Водители нарушившие правила дорожного движения еще должны вернуть в казну порядка 200 миллионов. Общая сумма штрафов за нарушения, которые зафиксировали камеры за шесть месяцев текущего года, составляет 524 миллиона.

Подавляющее число штрафов – 741 056 случаев – традиционно приходится на превышение скорости. Почти 40 тысяч нарушений – проезд на красный сигнал светофора. И около 10 тысяч выписано за невыполнение ПДД об остановке перед стоп-линией.

При этом в ведомстве отметили, но на территории Югры действует порядка 283 комплекса автоматической фиксации нарушения ПДД. Каждый четвертый из этого количества фиксирует нарушения в Сургуте и Сургутском районе.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.07.21

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