Бизнесмен из Нижневартовска утаил налогов на 17 миллионов рублей

Следственный отдел по Нижневартовскому району возбудил уголовное дело в отношении 51-летнего предпринимателя. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По данным следствия, с января 2014 по декабрь 2016 года подозреваемый предоставлял в налоговую документы с заведомо ложными сведениями. На тот момент он занимал должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью.

«В результате противоправных действий злоумышленник уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 17 миллионов рублей. На момент возбуждения уголовного дела часть долга в размере 2 миллионов подозреваемым возмещена», – сообщает следственный комитет ХМАО-Югры.

На данный момент по уголовному делу проводится комплекс следственных действий для дальнейшего выяснения обстоятельств. Принимаются меры для возвращение оставшейся суммы в бюджет государства.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

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