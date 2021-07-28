Авто смяло до водительского сидения: в Югре произошло массовое ДТП с погибшим

На 215-м километре дороги Сургут – Нижневартовск водитель «Газели» спровоцировал массовое ДТП. Авария произошла сегодня, 28 июля, около 14:30. Как сообщили в пресс-службе МВД по региону, в результате происшествия погиб один человек, еще четверо получили травмы.

По предварительным данным, водитель «Газели» въехал в остановившийся на светофоре Nissan X-Trail, который, в свою очередь, ударил Toyota RAV4, а та столкнулась с Toyota Mark 2. Удар «Газели» в Nissan был такой силы, что авто смяло до передних сидений. Водитель иномарки, мужчина 1972 года рождения, от полученных травм скончался на месте аварии.

Известно, что еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту трагедии правоохранительными органами региона проводится проверка.

Нижневартовск, Александр Непомнящий

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