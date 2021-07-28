На одном из предприятий Югры выявлено несколько десятков поддельных ПЦР-тестов

Еще одно уголовное дело в Югре возбуждено по факту предоставления поддельных ПЦР-тестов. На этот раз, как сообщили в окружном УМВД, речь идет о подрядчике одной из нефтедобывающих компаний округа. Бдительность проявила служба безопасности компании: ее сотрудникам показалось, что 40 предоставленных справок имеют признаки подделки. О чем они сразу же сообщили в полицию.

В ходе уточнения обстоятельств дела, полицейские выяснили, что индивидуальный предприниматель где-то раздобыл поддельные справки, чтобы его работники могли беспрепятственно проехать на месторождение в Нефтеюганском районе. Указанный в документах медицинский центр подтвердил, что такие справки им не выдавались.

Возбуждены уголовные дела по части первой и части пятой статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Напомним, в начале этой недели сообщалось о том, что в Югре завели первое уголовное дело по этой статье. Поддельную справку о прохождении ПЦР-теста подозреваемый купил в Башкортостане. При этом работодатель компенсировал ему медицинскую услугу, которую по факту работник не проходил. За подделку медицинских документов подозреваемым может грозить лишение свободы сроком до 2 лет.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 28.07.21

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