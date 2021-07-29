199 новых случаев заболевания коронавирусом зафиксировали в Югре за сутки

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали и подтвердили 199 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе почти 65 тысяч человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 20 муниципалитетах. По случаям выявленного заболевания лидирует Сургут – 53 человека, в Нижневартовске – 31 заболевший, и по 20 случаев COVID-19 в Ханты-Мансийске и Нефтеюганске.

У 165 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 33 – пневмония.

По данным окружного Департамента здравоохранения, из тех, кто сегодня проходит лечение в больницах, 115 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ, состояние 142 оценивается как тяжелое.

За прошедшие сутки по данным оперштаба, от коронавируса умерло 7 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 28.07.21

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