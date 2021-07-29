В Югре бывший инспектор дорожно-патрульной службы предстанет перед судом за 45 взяток

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении уже бывшего инспектора дорожно-патрульной службы. Его обвиняют в получении взяток. Следователи насчитали в общей сложности 45 эпизодов.

Бывший инспектор работал в Нефтеюганском районе. С октября 2019 по февраль 2020 года при патрулировании территории района обвиняемый систематически получал путем банковских переводов мелкие взятки от водителей за то, что закрывал глаза на некоторые нарушения. Суммы разнились от 500 до 10 000 рублей.

При этом инспектор завел отдельную банковскую карту, оформленную на подставное лицо. Именно на нее он предлагал переводить деньги проштрафившимся водителям, чтобы «решить вопрос». В общей сложности обвиняемый таким образом «заработал» более 300 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведенной службой собственной безопасности УМВД России по ХМАО-Югре.

Обвиняемый в полном объеме признал вину и раскаялся. Кроме признательных показаний следователями собраны и иные доказательства вины и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

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