В столкновении лодки с теплоходом в Югре погиб человек

В Югре в ходе столкновения лодки и теплохода, погиб человек. Происшествие случилось накануне, вечером 28 июля. На 112 км реки Конда моторная лодка врезалась в теплоход «Следопыт», которые следовал с баржей по маршруту «п. Болчары – г. Ханты-Мансийск». В результате столкновения один человек погиб, еще один был госпитализирован с травмами.

На теплоходе находились только члены экипажа, которые перевозили груз – четыре автомобиля. В лодке плыли три человека.

«По предварительным данным, несмотря на сигналы сирены теплохода, моторная лодка с тремя людьми продолжала движение до столкновения с судном. В результате инцидента погиб человек, один госпитализирован. На место происшествия выехал транспортный прокурор для координации действий правоохранительных и контролирующих органов», – сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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