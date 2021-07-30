Число новых случаев COVID-19 за сутки в Югре превысило 200 впервые с января

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали и подтвердили 202 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе 65 140 человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 20 муниципалитетах. По случаям выявленного заболевания лидирует Сургут – 53 человека, в Нижневартовске – 23 заболевших, и 19 случаев COVID-19 выявлено в Ханты-Мансийске.

У 163 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 34 – пневмония.

За прошедшие сутки по данным оперштаба, от коронавируса умерло 6 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

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