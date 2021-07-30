Экс-мэр Сургута отсудил у государства 650 тысяч рублей

Дмитрий Попов, бывший мэр Сургута, получит от государства 650 тысяч рублей компенсации за уголовное преследование. Суд города удовлетворил заявление частично. Об этом 30 июля сообщили в пресс-службе инстанции.

Бывший глава Сургута весной этого года подал ходатайство о возмещении имущественного вреда на сумму почти в 25 млн рублей. Несколько раз заседания откладывались, и только 28 июля суд заслушал стороны и удалился на совещание. Решение было оглашено в пятницу, 30 июля.

«Суд частично удовлетворил заявление. В пользу заявителя взысканы расходы по оплате юрпомощи по уголовному делу в размере 600 тысяч рублей и расходы по оплате юридической помощи в составлении заявления об имущественном вреде – в 50 тысяч рублей. В остальной части суд отказал», прокомментировали в суде.

Во время заседания Дмитрий Попов отказался получить извинения прокурора, которые тот должен был принести от имени государства, так как получил их до оглашения решения суда.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 30.07.21

Число новых случаев COVID-19 за сутки в Югре превысило 200 впервые с января. / В столкновении лодки с теплоходом в Югре погиб человек. / В Югре бывший инспектор дорожно-патрульной службы предстанет перед судом за 45 взяток. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»