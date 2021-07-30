Заведующую и завхоза детского сада в ХМАО обвиняют в хищении 5 млн рублей

В Нягани заведующую детским садом, а также завхоза и кладовщицу отдадут под суд за хищение 5 млн рублей. Об этом рассказали в СУ СКР по автономному округу.

Сотрудники следственного комитета закончили расследование уголовного дела, которое завели на экс-заведующую одного из детсадов в Нягани (ХМАО). Женщину обвиняют в совершении преступления по статье 160 УК РФ. Под суд также пойдут бывшая завхоз и кладовщица. Их обвиняют по трём статьям, связанных с растратой денег и мошенничеством.

«Из обвиняемых вину признала только бывшая кладовщица», – рассказывают правоохранители.

В ходе расследования стражи порядка выяснили, что заведующая дошкольным учреждением при помощи завхоза и кладовщика, пользуясь своим положением, похитили деньги, которые предоставили детсаду в роли субсидий, в сумме не менее 2 млн рублей.

Также злоумышленницы уговаривали поставщиков в замене товара, который был указан в договорах купли-продажи и поставки, необходимого для нужд детского сада, на другие товары для личных целей. Более того, женщины занимались подделкой документации, чтобы замести за собой следы преступления.

После отстранения от должности заведующей учреждением в 2019 году, завхоз и кладовщица не перестали совершать преступления в результате чего они похитили деньги, предоставленные детсаду в роли субсидий, на сумму свыше 3,5 млн рублей. Все средства они потратили на себя.

На имущество экс-заведующей детсадом в виде квартиры, а у завхоза – машины, наложен арест. В ходе расследования удалось собрать достаточную базу доказательств. Уголовное дело передали в суд для дальнейшего разбирательства.

Нягань, Александр Непомнящий

Нягань. Другие новости 30.07.21

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