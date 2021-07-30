В Сургутском районе разработали банковские карты, которые помогут не поддаться на уловки телефонных мошенников

Чтобы уберечь жителей Сургутского района мошенников, полицейские совместно с общественным советом при ОМВД разработали собственные учебные банковские карты. На вид пластиковая кредитка – как настоящая, на ней есть номер из 16 цифр, срок действия, имя и CVC-код с оборотной стороны. Главное, что рядом с каждой строкой отмечено, что можно называть во время телефонного разговора, а что нет.

Первыми карты получили жители поселка Белый Яр, а вскоре они будут распространены по всей территории Сургутского района.

По данным правоохранителей, в Сургутском районе с начала года возбудили свыше 160 уголовных дел, связанных с дистанционным мошенничеством. Жители перевели на счета неизвестным порядка 11 миллионов рублей. В районном МВД отмечают: преступлений подобного характера сегодня больше, чем каких либо еще. Самый распространенный способ обмана – уже ставшая классикой схема со звонками от якобы операторов банков.

«Практически каждую неделю регистрируются новые обращения граждан, что их обманули, что их ввели в заблуждение, и так далее. Если брать даже в целом, по России, то данный вид мошенничества составляет порядка 40-50% от всех уголовных преступлений», – сообщают правоохранители.

Сургут, Александр Непомнящий

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