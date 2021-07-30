Заболеваемость COVID-19 в Сургуте вернулась к уровню ноября 2020 года

В Сургуте порядка 3 тысяч человек находятся под наблюдением специалистов из-за подтверждённого диагноза COVID-19. В среднем врачи выявляют около 200 новых случаев за неделю. Аналогичные показатели были зафиксированы в ноябре 2020 года. Об этом сообщил главврач городской поликлиники № 1 Максим Слепов.

Третья волна началась в Сургуте, когда многие горожане находятся в отпусках за пределами муниципалитета. Возможно, что с их возвращением заболеваемость в августе возрастёт и затянется на неопределённый срок.

«Особенность сегодняшней ситуации в том, что много заболевших детей, причём детей до года. Кроме этого, отмечается рост инфицированных беременных, причём в тяжёлом состоянии», заявил главврач.

По словам Слепова, единственным способом защититься от коронавируса и покончить с пандемией является вакцинация.

Сургут, Елена Васильева

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