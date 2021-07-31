В Югре из-за ковида ещё в одном городе ввели ограничения

В ХМАО ещё в одном городе из-за тяжёлой обстановки с ковидом введены ограничения. Накануне в регионе количество заболевших впервые с зимы превысило показатель в 200.

Как сообщается в постановлении губернатора Югры, до 9 августа продлены ограничения в Югорске и Советском, введённые ранее, а с 31 июля и до 15 августа аналогичные ограничения теперь действуют и в Урае. Для ограничения передачи вируса там закрыли фитнес-центры и запретили общепиту работать позже 20.00.

Кроме того, непривитые граждане, входящие в группу 60+, должны самоизолирование дома. В случае, если им необходимо отлучиться из дома не по экстренной необходимости (посещение аптеки, врача, пожилого родственника без попечения других лиц, выгул собаки), то необходимо отметиться приложении «Цифровое уведомление».

Следующий оперштаб в Югре состоится 3 августа. Губернатор Наталья Комарова проучила подчинённым проработать список дополнительных мер по сдерживанию ковида.

Урай, Елена Васильева

Урай. Другие новости 30.07.21

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