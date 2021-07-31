В Югре задержали серийную поджигательницу жилых многоквартирников

В Нефтеюганске задержана серийная поджигательница. Ранее в дежурную часть местной полиции поступило сообщение о том, что в 7 микрорайоне произошло возгорание жилого дома.

К месту происшествия прибыли дежурные патрульно-постовые наряды, госавтоинспекторы и следственно-оперативная группа. Место происшествия было оцеплено, 15 жильцам дома была оказана помощь. Полицейские выводили граждан из горящего здания, вынесли домашних питомцев и личные вещи. В ходе осмотрев места происшествия было установлено, что причиной возгорания стал поджог. В результате пожара поврежден жилой дом по всей площади, в доме находилось 24 квартиры и проживали 50 граждан.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержана 43-летняя жительница города, которая совершила поджог из хулиганских побуждений.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что подозреваемая пыталась подлечь другой жилой дом, но неудачно.

В отношении подозреваемой возбуждено два уголовных дела по факту умышленного уничтожения имущества, а также по факту покушения на умышленное уничтожение или повреждение имущества. Максимальная санкция статьи 167 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В настоящее время женщина задержана в порядке статьи 91 УПК РФ и дала признательные показания.

Нефтеюганск, Елена Васильева

Нефтеюганск. Другие новости 31.07.21

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