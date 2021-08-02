В Югре за сутки выявили 197 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали и подтвердили 197 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе 65 740 человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 20 муниципалитетах. По случаям выявленного заболевания лидирует Сургут – 58 человек, в Нижневартовске – 32 заболевших, и 24 случая COVID-19 зафиксировано в Нефтеюганске.

У 165 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 31 – пневмония. Состояние 140 пациентов тяжелое, 108 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки по данным оперштаба, от коронавируса умерло 4 жителя округа. За весь период пандемии от COVID-19 в ХМАО умерли 950 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 31.07.21

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