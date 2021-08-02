Мошенник сядет в тюрьму на 11 лет за обман югорских пенсионеров

В Сургуте суд признал виновным ранее судимого жителя Красноярска, который обманным путём похитил у жителей ХМАО порядка 2 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.

Из материалов дела следует, что обвиняемый осенью 2017 года представлялся родственником абонентов и просил помощи якобы в урегулировании конфликта после ДТП.

«На удочку злоумышленника попались 7 пенсионеров. Ущерб составил около 2 млн рублей», сообщили в ведомстве.

Сургутский суд признал телефонного мошенника виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пребыванием в колонии строго режима.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 02.08.21

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