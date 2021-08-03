Под Сургутом легковушка столкнулась с мусоровозом, один человек погиб

На автодороге Сургут – Когалым сегодня утром произошло ДТП – столкнулись легковой автомобиль и мусоровоз. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд «УАЗа» на встречную полосу. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в результате легковой автомобиль загорелся, а его водитель погиб на месте происшествия.
Точные детали происшествия выясняются.
Сургут, Александр Непомнящий
Сургут. Другие новости 02.08.21
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