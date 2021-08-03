В Югре за сутки выявили 195 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали и подтвердили 195 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе 65 935 человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 19 муниципалитетах. По числу выявлений ковида на первое место в Югре вышел Нижневартовск – 49 заболевших, в Сургуте – 38 случаев COVID-19 и 14 новых заболевших в Сургутском районе.

У 153 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 38 – пневмония. Что касается тех, кто сейчас проходит лечение в ковидных госпиталях, то состояние 145 пациентов тяжелое, 102 подключены к аппаратам ИВЛ.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 955 человек – накануне скончались пятеро югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 03.08.21

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