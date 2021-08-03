Сургут оказался в «красной зоне» из-за низких темпов расселения аварийного жилья

Сургут попал в отстающие по переселению людей из аварийного жилья. Муниципалитет не укладывается в сроки исполнения жилищных программ, сообщила глава ХМАО-Югры Наталья Комарова.

По словам губернатора, город находится в «красной зоне». В этом году планируется расселить 28 тысяч человек. На данный момент город смог расселить только 8 тысяч жителей. План исполнен на 31%. Достигнуть привычных показателей планируется лишь к декабрю этого года. В этом году сургутянам также обещали денежные компенсации вместо жилплощади.

Комарова поручила департаменту строительства региона способствовать продвижению программы в Сургуте. На этот год нормы программы должны быть выполнены в срок.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 03.08.21

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