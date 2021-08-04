190 новых случаев коронавируса выявили за сутки в ХМАО

В Югре за последние сутки выявили еще 190 случаев COVID-19. Болезнь зафиксирована у жителей 20 муниципалитетов региона. Всего с начала пандемии ковид был лабораторно подтвержден у 66 125 жителей Югры.

По информации регионального оперативного штаба, больше всего положительных тестов было получено в Нижневартовске – 49. В Сургуте после вспышки заболеваемости, количество новых случаев COVID-19 стало снижаться. За сутки – 39. В Нефтеюганске – 12 случаев. В остальных муниципальных образованиях зарегистрировано 10 или менее случаев.

На момент выявления у 144 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 – зафиксирована пневмония. Состояние 142 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 110 не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно о том, что коронавирус забрал жизни еще троих югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 958 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.08.21

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