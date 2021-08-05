В Югре пациенты жалуются, что в ковидарии их лечат прямо в коридорах

В Югре пациенты одного из ковидных госпиталей возмутились условиями содержания. Ролик о том, что костяным больным приходится лежать на койках в коридоре, накануне был опубликован в одной из групп в социальных сетях. Судя по словам автора видео, съемка велась в Нижневартовской окружной клинической больнице. Женщина попала туда после сдачи положительного ПЦР-теста на COVID-19 и жалоб на плохое самочувствие, сообщает «СургутИнформ-ТВ».

Более полную историю опубликовала якобы дочь заболевшей югорчанки. По ее версии, женщина с поражением легких просидела в ожидании помощи 7 часов, прежде чем ее разместили на больничной койке, которую, в свою очередь, поставили не в палате, а в коридоре. На кадрах видно: кровати с тумбочками стоят прямо в проходе медучреждения. Что стало причиной такого размещения пациентов? На этот вопрос корреспонденту СТВ ответил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов. В разговоре он сообщил: койки в коридоре, действительно, есть. Однако задействуют их исключительно для пациентов, которые ожидают распределения, и только в тех случаях, когда заболевших привозят в большом количестве.

«Эти койки используются для медицинской сортировки. Мы на сегодняшний день говорим о том, что когда к нам поступают много пациентов в приемный покой, мы должны определить: кто у нас поступит в реанимацию, кто у нас поступит на операцию, кто поступит на родоразрешение. К сожалению, у нас сегодня поступают и беременные в госпитали, и дети. И мы должны их распределить по этажам, по палатам. И эти койки как раз только для этих целей могут использоваться», – пояснил Алексей Сатинов.

Как уточнил главврач Нижневартовской окружной больницы, накануне в госпитале развернули еще 40 коек дополнительно. Общий фонд задействован почти на 70%. На утро этого дня наблюдались 296 пациентов, из них 158 пожилые люди. В реанимации находятся 30 человек, на ИВЛ – 25.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 04.08.21

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