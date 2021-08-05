В Югре за сутки выявили 189 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали и подтвердили 189 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе 66 314 человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 21 муниципалитете. По случаям выявленного заболевания на первое место снова вышел Сургут – 52 заболевших, в Нижневартовске – 32 случая COVID-19 и 19 новых заболевших в Ханты-Мансийске.

У 155 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 31 – пневмония. Что касается тех, кто сейчас проходит лечение в ковидных госпиталях, то состояние 136 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 108 – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерло 962 человека – накануне скончались четверо югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.08.21

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