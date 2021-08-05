В Сургуте назначен новый главный архитектор

В Сургуте назначен новый глава департамента архитектуры и градостроительства. Им стал Владимир Астраханцев. До этого управленец занимал должность замруководителя в Институте регионального и городского планирования в Перми.

«Сургут с точки зрения архитектуры – город перспективный. Здесь можно реализовывать уникальные проекты», – сказал о своем назначении Владимир Астраханцев.

Ранее департамент архитектуры и градостроительства Сургуту возглавлял Сергей Солод. Экс-руководитель решил сложить с себя полномочия. Он проработал в этой должности 3 года.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 05.08.21

Боксеры принесли золото и бронзу сборной России на ОИ. / В Югре за сутки выявили 189 новых случаев COVID-19. / В Югре пациенты жалуются, что в ковидарии их лечат прямо в коридорах. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»