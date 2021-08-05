17,5 миллионов рублей «заработали» мошенники на жителях Мегиона за полгода

С начала года жители Мегиона отдали мошенникам более 17,5 млн рублей. Об этом сообщил врио начальника ОМВД России по городу Андрей Полетаев. Он отметил, в 90% случаях мегионцы сообщили полицейским, что знали о существующих видах мошенничеств, но все равно попались на уловки аферистов. К слову, население Мегиона составляет чуть более 45 тысяч человек.

Всего по округу зафиксировано более 4 тысяч IT-преступлений. ХМАО входит в пятёрку регионов с наибольшим удельным весом таких правонарушений. Так, в Мегионе за последние полгода идёт устойчивый роста киберпреступлений составил +36%, если сравнивать с аналогичным периодом 2020 года.

Мегион, Александр Непомнящий

Мегион. Другие новости 05.08.21

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