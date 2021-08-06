В Югре за сутки выявили 184 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Югре зафиксировали и подтвердили 184 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в округе 66 498 человек заразились коронавирусной инфекцией. Новые случаи COVID-19 выявлены в 20 муниципалитетах. По случаям выявленного заболевания на первом месте Сургут – 45 заболевших, в Нижневартовске – 25 случаев COVID-19 и 15 новых заболевших в Ханты-Мансийске.

На момент выявления у 168 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 14 югорчан врачи диагностировали пневмонию, двое переносят вирус бессимптомно. Что касается тех, кто сейчас проходит лечение в ковидных госпиталях, то состояние 140 человек тяжелое, 110 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также стало известно о смерти 5 человек от коронавируса. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 967 югорчан.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 05.08.21

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