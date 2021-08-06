В Югре продлен локдаун для некоторых муниципалитетов

В Юганске и городском поселении Советском до 15 августа продлены ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Ранее было принято решение о режиме обязательной самоизоляции непривитых жителей этих городов до 9 августа, затем к списку был добавлен еще один муниципалитет. Ограничения введены также в Урае.

Таким образом, в трех муниципалитетах Югры жители, не прошедшие вакцинацию, должны соблюдать режим обязательной самоизоляции. Это означает, что граждане не должны покидать место жительства за исключением отдельных случаев. Можно ходить на работу, в аптеку, помогать пожилым родственникам, выгуливать домашних животных рядом с домом и выносить мусор. Закрыты фитнес-центры и кинотеатры, заведения общепита работают в режиме «на вынос», с 6 утра и до восьми вечера.

Как сообщалось ранее, список ограничительных мер должны были разработать и представить губернатору округа несколько муниципалитетов: Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Нефтеюганск и Сургут. Пока никакой информации по этому поводу нет.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.21

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