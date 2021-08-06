В Югре полицейские помогли семье из ЯНАО, автомобиль которых оказался в кювете

В Октябрьском районе наряд ДПС помог семье из ЯНАО добраться домой. Их автомобиль съехал в кювет: как пояснили в окружной Госавтоинспекции, глава семьи уснул за рулем.

Семья возвращалась из Башкирии, в автомобиле также находились двое детей. Глаава семейства вел автомобиль больше 10 часов, заснул от усталости и машина оказалась в кювете. Из-за пробитого колеса самостоятельно выбраться водитель не смог, а позвонить не получилось из-за отсутствия сигнала сотовой связи. Людей, которые пытались вытолкнуть машину, обнаружил патруль ДПС. Полицейские попросили о помощи в ближайшем населенном пункте. Грузовой автомобиль с манипулятором помог аккуратно достать «Форд Куга» из кювета и отбуксировал до СТО в поселке Талинка.

Поблагодарив своих спасателей и починив автомобиль, семья благополучно продолжила путь домой в Тарко-Сале.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.21

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