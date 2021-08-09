Прокуратура оштрафовала две нефтяные компании в Югре

Две нефтяные компании в Югре привлечены к ответственности за действия, не соответствующие закону. По данным прокуратуры, на объектах компаний «Роснефть – Юганскнефтегаз» и «Лукойл – Западная Сибирь» были с нарушениями введены в эксплуатацию трубопроводы. Более того, отмечается, что предприятия не зарегистрировали опасные производственные объекты в соответствующем реестре.

Также прокуратура установила, что у компаний не оказалось договора страхования за причинение вреда в результате аварии на вышеуказанных объектах. Бесконтрольная эксплуатация трубопроводов влечет за собой большую угрозу как экологической, так и промышленной безопасности. По постановлениям прокуратуры компании привлечены к административной ответственности сразу по нескольким статьям. Им назначены штрафы на общую сумму более 7 миллионов рублей. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.08.21

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