В Югре продолжает снижаться заболеваемость COVID-19, исключение – Сургут

По данным оперштаба Югры, на понедельник в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 172 новых случая COVID в 18 муниципалитетах. В воскресенье эта цифра составляла 175 случаев, причем треть из них – в Сургуте, это 52 человека. Сегодня город продолжает оставаться в лидерах статистики по новым случаям COVID, за сутки в нем заболело 56 человек. В Нефтеюганске и Нижневартовске по 17 случаев. 11 человек заболели в Урае. В остальных муниципалитетах зарегистрировано 10 и менее случаев.

По информации оперштаба, большинство выявленных случаев проходят с симптоматикой ОРВИ, она наблюдается у 152 человек. У 18 диагностирована пневмония, и у 2 человек заболевание протекает бессимптомно.

По-прежнему в тяжелом состоянии остаются 130 пациентов, 104 находятся на ИВЛ. За сутки от коронавируса умерло 6 человек, за весь период пандемии скончались 984 человека. За сутки излечились 88 человек, за весь период пандемии – 63 010 югорчан

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.08.21

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