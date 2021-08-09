Вартовчанина осудили на 2 года за 22 тонны украденной нефти

Городской суд Сургута вынес приговор 28-летнему жителю Нижневартовска. Его признали виновным в краже нефтепродуктов, сообщает прокуратура ХМАО.

По данным следствия, в 2019 году мужчина врезался в нефтепровод в районе Федоровского месторождения. Во время откачки нефти югорчанина заметили сотрудники полиции и арестовали его. Всего варточанин смог похитить 22 тонны нефти на сумму в 450 тысяч рублей. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 3 месяца.

Сургут, Александр Непомнящий

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