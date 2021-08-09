Сургутский газоперерабатывающий завод возобновил работу после аварии в ЯНАО

Сургутский ЗСК возобновил работу после того, как несколько дней назад из-за ЧП в ЯНАО на завод прекратились поставки конденсата. 5 августа в Новом Уренгое на заводе по подготовке конденсата к транспорту возник крупный пожар. Тушить его пришлось почти сутки с момента локализации очага возгорания. В связи со сбоем в работе по причине ЧП на ряд сургутских АЗС не поступало топливо. Однако автовладельцы дефицита ощутить не успели.

«Сургутский завод по стабилизации конденсата (ЗСК) возобновил работу производственных мощностей. Со вчерашнего дня предприятие принимает и перерабатывает нефтегазоконденсатную смесь с Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспорту (ЗПКТ)», – прокомментировали в пресс-службе ООО «Газпром переработка».

По информации пресс-службы, топливо с ЗСК уже поступает в резервуары, и в ближайшее время начнется его отгрузка потребителям. Тем временем, на заводе в Новом Уренгое ведутся восстановительные работы. Как только технологические мощности заработают в полную силу, на ЗСК снова начнут поступать прежние объемы сырья.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 09.08.21

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