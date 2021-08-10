171 новый случай COVID-19 зафиксирован в Югре за сутки

67 195 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано в Югре за время пандемии. Таковы данные на утро 10 августа. За минувшие сутки врачи зафиксировали 171 новый случай COVID-19 в 18 муниципалитетах. По количеству заболевших лидирует по прежнему Сургут – 47 случаев. В Нижневартовске – 35. В Нефтеюганске – 14 заболевших.

На момент выявления у 140 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 25 врачи диагностировали пневмонию, шесть человек являются бессимптомными носителями вируса. Что касается тех, кто на данный момент находится в инфекционных госпиталях, то состояние 129 пациентов тяжелое, 102 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также стало известно о том, что накануне от коронавируса скончались 4 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 988 югорчан. Тем временем излечился еще 191 человек, за весь период пандемии победили болезнь 63 201 житель округа.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.08.21

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