Директор коммерческого предприятия Югры подозревается в уклонении от налогов в особо крупном размере

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 199 УК РФ.

«По версии следствия подозреваемый, занимая должность генерального директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность по установке и обслуживанию противопожарного оборудования, из корыстной заинтересованности, обусловленной желанием присвоения всех доходов предприятия, представлял в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности, тем самым уклонился от уплаты налогов на добавленную стоимость и на прибыль организации за 2015 – 2017 годы на общую сумму более 57 миллионов рублей», – говорится в сообщении Следкома.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемого и предприятия общей стоимостью более 11 миллионов рублей. Следствие продолжается.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.08.21

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