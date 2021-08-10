Югорский пенсионер добился перерасчета за коммуналку за 5 лет

В Лангепасе пенсионер благодаря вмешательству прокуратуры сумел добиться от управляющей компании и ресурсоснабжающего предприятия перерасчета платы за электричество.

Как было установлено, югорчанину в период с 2016 по 2021 год выставляли счет за электроэнергию по неверному тарифу. Сумма необоснованной переплаты за 5 лет вышла небольшая, около 2 тысяч, тем не менее в прокуратуре пенсионеру все же решили помочь.

«Прокурор города внес в адрес руководителя АО «Газпром энергосбыт Тюмень» представление, потребовав устранить выявленные нарушения. По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, пенсионеру произведен перерасчет», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Лангепас, Александр Непомнящий

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