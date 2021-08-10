Детский сад заплатит ребёнку полмиллиона рублей компенсации за полученную шишку

В Мегионе родители отсудили у детского сада 500 тысяч рублей за травму, которую их ребенок получил в детском саду.



Как рассказали в прокуратуре, 4-летняя девочка упала с лестничного марша при входе во время прогулки и ударилась головой. В ведомстве решили, что за малышкой не уследил воспитатель и подали иск в суд. Девочка отделалась шишкой: никакого серьёзного вреда здоровью она не получила. тем не менее суд взыскал с дошкольного образовательного учреждения в пользу ребёнка компенсацию морального вреда в сумме 500 тысяч рублей.

Мегион, Александр Непомнящий

Мегион. Другие новости 10.08.21

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