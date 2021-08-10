В Сургуте задержали мошенника торговавшего медсправками на все случаи жизни

В Сургуте местный житель стал организатором бизнеса по продаже поддельных медицинских документов. Об этом сообщает УМВД региона.

По данным следствия, 37-летний мужчина размещал в городе объявления о продаже справок о прохождении медкомиссий любой сложности. Справки изготавливались им с помощью цветного принтера.

В ходе обыска полиция изъяла у сургутянина 370 тысяч рублей и технику. Также у подозреваемого были найдены готовые объявления и фальшивые документы.

Сотрудникам полиции также удалось задержать супругу злоумышленника во время одной из сделок по продаже документов. На данный момент в отношении жителя Сургута возбудили уголовное дело.

Сургут, 10 Августа,, Александр Непомнящий

Сургут, 10 Августа,. Другие новости 10.08.21

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