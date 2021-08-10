Урайские «единороссы» готовы провалить выборы? – слух дня

За месяц до голосования в стане урайских единороссов наметился публичный раскол. Так, председатель Думы города Урай Галина Александрова от партии власти сделала открытое заявление на своей странице в «Инстаграмм»: «Многие идут в партию с определенной целью, занимают высокие должности, а потом их не увидишь ни со значком, ни с флагом, ни с какой символикой. На всякий случай в сторонке… Друзья, давайте покажем и лицемеров партии «ЕР», а лучше избавимся от них». Со стороны выглядит так, словно партийный функционер высокого ранга призвала жителей пойти против своих же однопартийцев.

Странности в поведении накануне выборов отмечаются и у руководителя фракции партии «Единой России» в урайской думе Александра Величко. На днях он опубликовал пост о своей деятельности в «Инстаграмм», где оказался замазан логотип партии власти на баннере.

Масла в огонь подливают и депутаты местной думы. Многие члены партии, которые не прошли отбор на праймериз или которых просто проигнорировали, самостоятельно зарегистрировались самовыдвиженцами на выборах в Думу города Урай и таких набралось немало. Среди них Вячеслав Шурыгин, Артем Подчувалов, Артем Бабенко, Владимир Иноземцев, Егор Власов, Анатолий Сафонов и другие. Сами же кандидаты от партии власти идут на выборы под брендом «Команды Югры», в разговоре с избирателями публично прикрываясь этим якобы общественным объединением.

Многие также заметили, что Тимур Закирзянов, несмотря на то, что является главой города Урай и секретарем местного отделения партии «Единая Россия», старается как бы дистанцироваться от любого упоминания своей партийной принадлежности. По крайней мере, в официальных пресс-релизах на сайте администрации, в социальных сетях он как бы лишний раз старается не подчеркивать своей связи с партией власти.

К слову сказать, в последнее время у местной администрации особо и нет значимых достижений, поэтому местным чиновникам ничего не остается как только открывать в торжественной обстановке городской общественный туалет. Городские общественники уже сказали, что туалет посреди площади как главный элемент благоустройства наглядно иллюстрирует работу главы и его команды. «Своими действиями они только дискредитирует партию и наносят ущерб ее политическим интересам. Это происходит не только в городе Урай, но и в других городах ХМАО-Югры, что ставит вопрос итог выборов для партии власти», – говорят слухмейкеры.

Урай, Елена Васильева

Урай. Другие новости 10.08.21

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