После ЧП во Владикавказе проверку проведут в 12 больницах Югры

В Югре проведут внеплановую проверку 12 лечебных учреждений, в которых используется кислородное оборудование. Соответствующее поручение региональным депздравам дал министр здравоохранения России Михаил Мурашко после ЧП в больнице Владикавказа. Там из-за порыва трубы, по которой подавался кислород, погибли 11 пациентов с коронавирусом.

«До пятницы планируем в этих 12 лечебных учреждениях внеплановые проверки состояния кислородного оборудования: это кислородные концентраторы, газификаторы, специализированные сети для поступления и передачи кислорода и резервные рамповые источники», – сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время заседания оперативного штаба.

В озвученных 12 больницах развернуто 2282 койки для пациентов с COVID. На данный момент занято 1575 мест. За минувшие сутки госпитализированы 137 пациентов, выписаны 174 человека.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.08.21

Урайские «единороссы» готовы провалить выборы? – слух дня. / В Сургуте задержали мошенника торговавшего медсправками на все случаи жизни. / Детский сад заплатит ребёнку полмиллиона рублей компенсации за полученную шишку. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»