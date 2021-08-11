Все школы Югры 1 сентября начнут работу в обычном режиме

Занятия в школах ХМАО с 1 сентября начнутся в привычном формате, с соблюдением всех эпидтребований. Об этом сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин, во время пресс- конференции онлайн .

По его словам, опыт прошлых лет показывает, что при обучении в очном режиме так или иначе происходит занос вируса или подозрение на COVID. «Тогда весь класс уходит на дистант. Этих механизмов мы и сейчас будем придерживаться. Но в целом образовательный процесс мы начинаем в офлайн-режиме», заявил чиновник.

Для того, чтобы образовательный процесс не прерывался, это касается и актированных дней, для классов будут организованы занятия в онлайн режиме.

Всего планируется открыть 322 школы, в том числе две новые в Сургуте и Нефтеюганском районе. За парты сядут более 240 тысяч детей.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 10.08.21

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