Новые случаи COVID-19 выявили во всех муниципалитетах Югры

67 364 случая новой коронавирусной инфекции лабораторно подтверждено на территории ХМАО за время пандемии. Согласно данным на утро 11 августа, за минувшие сутки подтверждено еще 169 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Лидирует по заболеваемости, хотя она и снижается, по-прежнему Сургут – 41 случай. В Нижневартовске – 26. В Ханты-Мансийске – 14 заболевших.

На момент выявления у 132 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 33 врачи диагностировали пневмонию, у 4 болезнь протекает бессимптомно. Что касается тех, кто находится в ковидных госпиталях, то состояние 134 пациентов тяжелое, 107 подключены к аппаратам ИВЛ.

Также стало известно о смерти 6 человек. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 994 югорчанина. Вылечились от ковида за весь период пандемии 63 389 югорчан.

Ханты-Мансийск 11 Августа, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск 11 Августа. Другие новости 11.08.21

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