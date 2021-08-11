В Югре первым компонентом вакцины привилось полмиллиона жителей

На 11 августа в ХМАО первый компонент вакцины против коронавируса поставили 501 135 тысяч югорчан. Всего завершили приём двухкомпонентного препарата более 422 тысяч человек. Об этом сообщил директор депздрава Алексей Добровольский.



На сегодняшний день запас вакцины составляет более 75 тысяч комплектов доз. Всего в Югру поступило более 575 тысяч компонентов лекарственного препарата, из них около 23 тысячи комплектов доз – за первые 10 дней августа.

Всего же региону для создания иммунной прослойки необходимо вакцинировать 755 755 человек старше 18 лет.

Ханты-Мансийск, Алеександр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.08.21

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