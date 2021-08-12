170 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Югре за прошедшие сутки

По данным на 12 августа, в минувшие сутки подтверждено 170 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За все время пандемии зарегистрировано 67 534 случая коронавирусной инфекции. По заболеваемости лидирует Сургут – 40 случаев. В Нижневартовске – 27, в Ханты-Мансийске – 16 заболевших.

На момент выявления у 142 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 28 врачи диагностировали пневмонию. Что касается тех, кто сейчас проходит лечение в инфекционных госпиталях, то состояние 138 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 103 не могут самостоятельно дышать и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также стало известно о смерти 5 человек накануне. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 999 югорчан. Тем временем излечились еще 197 человек, за весь период пандемии победили болезнь 63 586 жителей региона.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.08.21

В Югре первым компонентом вакцины привилось полмиллиона жителей. / Новые случаи COVID-19 выявили во всех муниципалитетах Югры. / Все школы Югры 1 сентября начнут работу в обычном режиме. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»