В Сургуте 24-летний велосипедист погиб под колёсами Mercedes

В Сургуте нарушивший правила дорожного движения велосипедист погиб под колёсами Mercedes. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по ХМАО.



Смертельное ДТП было зарегистрировано 11 августа на Нефтеюганском шоссе около 23 часов. Предварительно, 24-летний велосипедист выехал на запрещающий сигнал светофора. В этот момент по автодороге ехал Mercedes, за рулем которого был 29-летний водитель.

Велосипедист попал под колёса, от полученных травм парень скончался на месте происшествия.

Сургут, Александр Непомнящий

Сургут. Другие новости 12.08.21

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