Житель Урая пойдет под суд по ряду тяжких статей УК: грабеж, убийство, похищение

В Урае перед судом предстанет 26-летний местный житель, который обвиняется в грабеже, хищении оружия, убийстве, поджоге автомобиля и похищении двоих людей с угрозой применения оружия. Об этом сообщили в прокуратуре ХМАО.



Дело уже рассматривалось городским судом Урая. Тогда следователь просил применить в отношении обвиняемого принудительные меры медицинского характера. Однако была назначена повторная судебно-психиатрическая экспертиза, которая установила вменяемость обвиняемого в момент совершения преступлений, и дело было возвращено прокурору. Сейчас оно вновь передано в суд.

«Установлено, в ночь с 21 на 22 августа 2017 года обвиняемый похитил ружьё своего отца, находясь в лесном массиве расположенного недалеко от Урая, умышленно, из хулиганских побуждений произвел выстрелы в группу молодых людей. В результате один человек погиб, другому причинён легкий вред здоровью», – сообщили в ведомстве.

После этого обвиняемый сжёг автомобиль погибшего, а двух очевидцев преступления, в том числе несовершеннолетнего, угрожая оружием, вывез в Екатеринбург. Уже во время поездки он похитил деньги у одного из потерпевших.

Урай, Александр Непомнящий

Урай. Другие новости 12.08.21

В Сургуте 24-летний велосипедист погиб под колёсами Mercedes. / 170 новых случаев COVID-19 зафиксировали в Югре за прошедшие сутки. / В Югре первым компонентом вакцины привилось полмиллиона жителей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»