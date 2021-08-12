На территорию Югры упадут обломки ракеты-носителя

20 августа жителям Кондинского района придется чаще поглядывать на небо. На территорию региона могут упасть обломки ракеты-носителя.



Ее запустят с Байконура 20 августа в 03 часа 23 минуты местного времени. В связи с этим МЧС просит жителей юго-западной части Кондинского района ограничить пребывание в лесу, на автодорогах, лесосеках, а также в охотничьих и рыболовных избушках.



Стоит отметить, в периметр возможного падения отделяющейся части ракеты-носителя входит зона рядом с реками Большая и Малая Леушинка, Самсур, Черная, Кума вплоть до границы с Таборинским районом Свердловской области.



Резервные даты запуска – 21, 22, 23 и 24 августа, также в ночное время.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.08.21

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