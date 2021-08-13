За время пандемии в Югре от ковида умерло более 1000 человек

67 706 случаев новой коронавирусной инфекции было лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа за время пандемии. По данным на 13 августа, за минувшие сутки зафиксировано еще 172 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Больше всего заболевших в Сургуте – 39 человек. В Нижневартовске – 25. В Нефтеюганске – 17.

На момент выявления у 135 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 34 врачи диагностировали пневмонию, трое переносят заболевание бессимптомно.

Что касается тех, кто находится в ковидных госпиталях Югры, то состояние 132 пациентов тяжелое, 98 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки от коронавируса скончались 3 человека. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1002 жителя.

Тем временем победить болезнь смогли еще 206 человек, за весь период пандемии – 63 792 югорчанина.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.08.21

На территорию Югры упадут обломки ракеты-носителя. / Житель Урая пойдет под суд по ряду тяжких статей УК: грабеж, убийство, похищение. / В Сургуте 24-летний велосипедист погиб под колёсами Mercedes. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»