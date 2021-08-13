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Пятница, 13 августа 2021, 12:45 мск

Новости Югра

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Югорчане за полгода отдали кибермошенникам более 250 миллионов рублей

За полгода югорчане отдали мошенникам более четверти миллиарда рублей. Только сургутяне перевели преступникам больше 80 миллионов. По статистике, предоставленной окружным УМВД, количество киберпреступлений резко выросло с начала пандемии и теперь только продолжает увеличиваться.

Так, недавно в Сургутском районе возбудили уголовное дело в отношении 25-летней жительницы Республики Марий Эл. Она разместила на одном из сайтов объявление о продаже телефона, которого, на самом деле, не существовало. А после получения денег перестала выходить на связь.
В I квартале текущего года количество операций, проведенных без согласия клиента, в целом по России выросло на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, а объем похищенных средств – почти на 60%. Только за I квартал россияне отдали мошенникам около 3 млрд рублей. Банки вернули клиентам лишь 7% этих денег. Такова печальная статистика от Тюменского отделения Банка России
По словам специалистов, традиционная схема преступников – убедить человека самостоятельно перевести деньги мошенникам. Случается, что похитители выпытывают данные карты или пароль от личного кабинета, который приходит в смс. Кроме того, мошенники часто используют психологические уловки – входят в доверие, торопят и, тем самым, выманивают нужную информацию. Поэтому сотрудники банков уверяют, при любых подозрениях необходимо звонить в отделение, которое обслуживает карту.

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