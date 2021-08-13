В Югре свердловский адвокат решил подзаработать на наркотиках

В Нефтеюганске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении адвоката, зарегистрированного в Свердловской области. Он обвиняется в совершении ряда преступлений по статьям Уголовного Кодекса. Среди них: незаконное изготовление, хранение и ношение огнестрельного оружия; незаконное приобретение и хранение наркотических средств; покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием сети Интернет.

В ходе следствия выяснилось, что в начале марта 2021 года обвиняемый, являясь действующим адвокатом, пожелал улучшить свое материальное положение за счет преступной деятельности. Для этого он отправился в Югру. Расфасовал наркотики и утром 6 марта отправился делать закладку в лесном массиве в районе СНТ Кедровый Нефтеюганского района. На этом его преступная деятельность по большому счету завершилась. На него обратил внимание сотрудник Росгвардии, который совершал пробежку в этом районе. Правоохранителя насторожило, что мужчина, одетый в деловой костюм, встал на лыжи и проследовал вглубь леса, где бросил в кусты небольшие свертки и сфотографировал их. Информация была передана в полицию.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам отдела по контролю за оборотом наркотиков обвиняемый, желая избежать уголовной ответственности, представившись представителем власти, наделенным особым правовым статусом, предъявил поддельное удостоверение сотрудника Следственного комитета Российской Федерации.

При личном досмотре у злоумышленника обнаружено и изъято более 3 кг наркотических веществ, упакованных в небольшие свертки. Кроме того, при нем находился пистолет-револьвер системы Наган советского производства, 20 самодельных патронов для стрельбы из пистолета, а также комплектующие для изготовления патронов – гильзы, пули. Проведенная экспертиза показала, что обнаруженный револьвер изначально был непригоден для стрельбы, но его переделали в боевое и пригодное для стрельбы, в том числе изъятыми вместе с ним патронами.

Обвиняемый признал вину и раскаялся в содеянном, сообщает Следственный Комитет. Вместе с тем следователями собраны и иные доказательства его причастности к преступной деятельности, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Нефтеюганск, Александр Непомнящий

Нефтеюганск. Другие новости 13.08.21

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